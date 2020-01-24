Белорусские медики в первую очередь исключили у приехавшей из Китая девушки пневмонию

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У приехавшей из Китая пациентки в первую очередь исключили пневмонию. Об этом сегодня журналистам сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов, передает корреспондент БЕЛТА. В Минскую инфекционную больницу 22 января была госпитализирована вернувшаяся из Китая девушка. Она жаловалась на боли в мышцах, повышение температуры до 38,5 градуса, кашель. На следующий день в больнице был проведен консилиум, в котором принял участие Игорь Карпов. "Первое, что исключали, это пневмонию. Ее у пациентки нет", - подчеркнул он. /Будет дополнено/.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!