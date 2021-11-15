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15 ноября 2021, 20:20

Белорусские медики впервые спасли новорожденную малышку с тяжелой дыхательной недостаточностью

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Беларуси специалисты спасли жизнь новорожденной малышке с тяжелой, несовместимой с жизнью дыхательной недостаточностью. Об этом БЕЛТА сообщили в Минздраве.

Уникальный случай произошел в Минске. Над спасением новорожденной малышки бились врачи роддома 6-й больницы столицы и РНПЦ детской хирургии.

По словам специалистов, ребенок родился с тяжелой дыхательной недостаточностью, не мог сам дышать. Были исчерпаны возможности искусственной вентиляции легких. Малышке грозила гибель. В роддом экстренно прибыла бригада из РНПЦ детской хирургии. После проведения консилиума экспертов было принято решение о подключении ей ЭКМО (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом) по жизненным показаниям. Оно временно взяло на себя функции легких.

Два месяца борьбы врачей за жизнь малышки остались позади. Сейчас она с мамой уже дома и жизнь входит в обычный график. По прогнозам белорусских специалистов, ожидается полное восстановление функции легких.

В консилиумах и оперативных вмешательствах приняли участие: главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения, доцент кафедры неонатологии БелМАПО Ирина Крастелева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской анестезиологии и реанимации БелМАПО Леонид Миронов, завотделением детской кардиохирургии ДХЦ Александр Башкевич, врач-анестезиолог ДХЦ Дмитрий Богушевич, перфузилог ДХЦ Зоя Барановская, главврач 6-й ГКБ Игорь Юркевич, замглавврача Ирина Борис, завотделением ОАиРНД 6-й ГКБ Елена Дашковская, лечащий врач Александр Чура, реаниматолог Янина Кобачевская и другие.-0-

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медицина Министерство здравоохранения
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