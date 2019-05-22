22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики выполнили ретрансплантацию печени жительнице Японии, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Олега Руммо, этот проект свидетельствует о высоком уровне белорусской трансплантологии.
Только в этом году сотрудники НПЦ выполнили 6 трансплантаций за рубежом, в том числе в Грузии, Казахстане.
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