22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики выполнили ретрансплантацию печени жительнице Японии, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Руммо, этот проект свидетельствует о высоком уровне белорусской трансплантологии.

Только в этом году сотрудники НПЦ выполнили 6 трансплантаций за рубежом, в том числе в Грузии, Казахстане.

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