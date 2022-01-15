Хренин: белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане

15 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил сегодня, обращаясь к личному составу миротворческого контингента, прибывшего из Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня можно уверенно заявить, что вы успешно с высоким качеством выполнили поставленные перед вами задачи. Вся страна внимательно следила за трагическими событиями в Казахстане, переживала за вас и гордилась вами. Конечно, больше всех волновались ваши родные и близкие. Я, как и все белорусы, полностью разделяю радость встречи наших миротворцев", - сказал Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что белорусы знают цену миру. "В Казахстан мы пришли помочь братскому народу восстановить конституционный порядок и способствовать нормализации жизни в стране", - подчеркнул министр.

По его словам, задача белорусского миротворческого контингента заключалась в усилении охраны и обороны важных военных и государственных объектов Казахстана, а также создании условий для стабилизации обстановки в зоне ответственности. "И с этой задачей вы справились на отлично. В рамках миротворческой операции вы продемонстрировали высокий профессионализм, мужество, непреклонную решимость к безусловному выполнению задач", - заявил Виктор Хренин.

Министр отметил, что помощь союзников дала возможность казахстанцам высвободить и направить дополнительные силы для борьбы с террористами и взять ситуацию в стране под контроль. "ОДКБ на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Именно благодаря вам и нашим коллегам из стран - партнеров по ОДКБ весь мир в очередной раз убедился, что мы своих в беде не бросаем!" - сказал Виктор Хренин.

Он выразил благодарность военнослужащим за качественное выполнение задач и высказал убеждение, что белорусские миротворцы и впредь будут примером в выполнении воинского долга.

По поручению Президента Беларуси он также наградил военнослужащих, участвовавших в миротворческой миссии.-0-

"Это реально было сложно моментами, но все получилось". Командир миротворческой роты об операции в Казахстане