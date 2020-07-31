Белорусские миротворцы отправятся в Ливан 2 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусских военнослужащих 2 августа отправятся в Ливан для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в составе миссии Временных сил ООН в этой стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.

Два человека будут проходить службу в штабе сектора "Запад" на должностях специалистов штаба в составе итальянского контингента миссии. Третий военнослужащий направляется на плановую замену белорусского врача в составе военного госпиталя миссии.

Перед отправкой военные прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олега Воинова. Как пояснили в министерстве, инструктаж проводится, чтобы проверить готовность военнослужащих, а также сообщить некоторые особенности, с которыми они могут столкнуться в миротворческой миссии.

Белорусские военнослужащие направляются в состав итальянского контингента миссии впервые. "Это стало возможным благодаря подписанию в октябре 2019 года технического соглашения между министерствами обороны Беларуси и Италии о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане", - напомнили в белорусском оборонном ведомстве.-0-