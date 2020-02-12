Белорусские молодожены с каждым годом все чаще заключают брачные договоры

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга заключения брачного договора становится все более востребованной в Беларуси. Об этом сообщила в эфире телеканала СТВ начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Ирина Целиковец.

"Ежегодно растет число брачных договоров. Например, по итогам 2018 года их было зарегистрировано более 3 тыс., по итогам 2019-го - уже более 4 тыс. Востребована эта услуга и у людей, которые только намереваются вступить в брак, и у супругов", - сказала Ирина Целиковец. По мнению специалиста, когда отношения в паре добровольно урегулированы брачным договором, где закреплены имущественные и неимущественные вопросы, методы воспитания детей, это позволяет прийти к цивилизованному разрешению споров в дальнейшем, укреплению семьи и нормальных партнерских отношений супругов.

В целом же в 2019 году органами ЗАГСа Беларуси зарегистрировано более 62 тыс. браков, из них 60% - в торжественной обстановке. При этом в последнее время наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста вступающих в брак: для мужчин - 30-31 год, для женщин - 28 лет.

В последние годы на одном уровне сохраняется статистика по количеству разводов. По данным 2018 года зарегистрировано более 9 тыс. расторжений брака, такая же цифра и в 2019-м. "Сотрудники органов ЗАГСа прилагают максимум усилий, чтобы предоставить возможность семье окрепнуть снова: дается срок для примирения, пары направляются к психологу или медиатору", - отметила Ирина Целиковец.-0-