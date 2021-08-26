Белорусские мотострелки выиграли бронзу в конкурсе "Суворовский натиск" АрМИ-2021

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мотострелки снова в тройке лидеров во втором этапе конкурса "Суворовский натиск" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.Этап "Индивидуальная гонка" состоялся на полигоне учебного центра сухопутных войск армии Китая в Корле. В этот раз соревновались вторые экипажи команд-участниц.Белорусский экипаж БМП гвардии лейтенанта Александра Кулеса занял третье место. Впереди оказались команды из Китая и России.-0-