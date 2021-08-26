Белорусские мотострелки выиграли бронзу в конкурсе "Суворовский натиск" АрМИ-2021

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 26 августа 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
05.01.21
12:48 Вблизи Чашников автомобиль сбил пешехода Происшествия
12:41 Более 14 тыс. автомобильных фильтров пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
12:33 "Зимние впечатления" учащихся художественных школ представят на выставке в Минске Культура
12:32 Новый резидент СЭЗ "Витебск" будет развивать производство строительных материалов Регионы
12:18 На двух участках дорог Минского района 5 и 6 января ограничат движение транспорта Регионы
12:18 Древние сокровища изъяли у контрабандистов в Израиле Калейдоскоп
12:03 В Несвиже вынесли приговор местной жительнице за оскорбление милиционера Происшествия
11:57 В Клецке восстановили местную версию обрядового праздника Щедрец Регионы
11:53 Производство продуктов питания в Беларуси в январе-октябре выросло на 3,6% Экономика
11:36 Житель Лепеля перевел мошенникам со своей карты Br7,5 тыс. Происшествия
11:31 Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 6 января Общество
11:22 В России выявили 24 246 заразившихся COVID-19 за сутки В мире
11:14 ЮНИСЕФ: в 2021 году родятся около 140 млн детей В мире
11:13 Лесное и сельское хозяйство, туризм и наука - посол Беларуси в Румынии обозначил перспективы межрегиональных связей Общество
11:01 Температура воздуха в Беларуси в декабре превысила норму на 2,5 градуса Общество
11:01 Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе-ноябре 2020 года увеличился на 5,4% до $225 млн Экономика
10:58 Наибольший в истории спад переживает экономика Сингапура В мире
10:57 Минское отделение БелТПП и ТПП Московской области подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
10:57 Пограничники продолжают либерализацию вопросов пребывания граждан в погранзоне и полосе Общество
10:55 Подразделения регистрации ГАИ Минска работают в штатном режиме - ГУВД Регионы
10:50 В Беларуси определен порядок информационного взаимодействия госорганов в нормотворческом процессе Общество
10:48 Зельвенские спасатели оказали помощь коту, угодившему в глубокий колодец Происшествия
10:44 В Могилевской области за сутки горели два авто Происшествия
10:37 Новогодний бал в Большом театре Беларуси пройдет в ночь с 13 на 14 января Культура
10:35 Радьков стал главным тренером футболистов "Ислочи", Альшевский возглавил "Рух" Спорт
10:35 РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе Регионы
10:32 Израиль одобрил использование вакцины Moderna от COVID-19 В мире
10:30 Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2021 году Экономика
10:29 Работники МЧС спасли пенсионерку при пожаре в Минске Происшествия
10:20 ВВП Грузии в ноябре сократился на 7,7% В мире
Все новости
Все новости
Общество
26 августа 2021, 15:08

Белорусские мотострелки выиграли бронзу в конкурсе "Суворовский натиск" АрМИ-2021

Фото из архива
Фото из архива
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мотострелки снова в тройке лидеров во втором этапе конкурса "Суворовский натиск" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Этап "Индивидуальная гонка" состоялся на полигоне учебного центра сухопутных войск армии Китая в Корле. В этот раз соревновались вторые экипажи команд-участниц.

Белорусский экипаж БМП гвардии лейтенанта Александра Кулеса занял третье место. Впереди оказались команды из Китая и России.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Андрей Кунцевич. Фото из архива Оргкомитет Всебелорусского народного собрания уже получил 17 тыс. предложений
Фото из архива Петришенко: акция "Наши дети" дарит внимание, доброту и душевность
Фото из архива В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий
Фото из архива В минувшие сутки электроснабжение нарушалось в 294 населенных пунктах - МЧС
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
Фото из архива МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
Главное
Стартовал финал детского "Евровидения-2020"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1957 пациентов с COVID-19, выписаны 2644
Энергопуск первого блока БелАЭС планируется завершить в ближайшие дни - Минэнерго
Топ-новости
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.