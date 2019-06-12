Белорусские нефтяники пробурили скважину в Украине в рекордно короткие сроки

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты в Украине пробурили новую глубокую скважину за рекордные 3,5 месяца, что является беспрецедентным случаем для украинской нефтяной отрасли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

Скважину №72 на Семиренковском газоконденсатном месторождении начали строить 24 января. Ее глубина около 5,5 км. По плану работы должны были завершить за 176 суток. Скважина была готова практически через 110 суток - с опережением графика более чем на два месяца. Она стала четвертым объектом, пробуренным белорусами в Украине. В результате освоения скважины получен промышленный приток газокондесата. При бурении применялись инновационные технологии и лучшие международные практики.

"Белоруснефть" работает в Украине через дочернее предприятие ООО "Сервис Ойл". Скважину белорусские буровики строили по договору с компанией "ДТЭК Нефтегаз".

По словам заместителя генерального директора по производству предприятия "Белоруснефть" Дениса Воробьева, выполнить намеченные работы в такие короткие сроки удалось благодаря слаженной работе всего персонала, который трудился на объекте.

"Были оптимизированы процессы строительства, проводилась длительная подготовка. Белорусские буровики предложили пути оптимизации для достижения максимального результата. В итоге в процессе строительства удалось параллельно вести и бурение, и подготовку к следующему этапу", - пояснил Денис Воробьев. Он отметил, что такие методы применяются уже и на следующих объектах. "Все это позволит сдавать скважины в более короткие сроки, а заказчику за счет этого получать дополнительную выгоду", - добавил заместитель гендиректора.-0-