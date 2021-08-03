Белорусские нефтяники впервые провели разрыв пласта по технологии "холодная вода"

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нефтяники впервые провели гидравлический разрыв пласта (ГРП) по технологии "холодная вода" на месторождении в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ПО "Белоруснефть".

Производственный эксперимент успешно прошел на скважине №81 Мармовичского месторождения в Речицком районе. "В рамках опытно-промышленных работ был разработан новый подход к тестированию и контролю качества жидкостей гидроразрыва пласта на холодной воде", - рассказал первый заместитель начальника - главный инженер НГДУ "Речицанефть" Василий Фролов.

Как уточнили в "Белоруснефти", эта методика, показавшая свою эффективность, впервые использована в Беларуси. Под руководством специалистов НГДУ "Речицанефть" совместно с коллегами из Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти был проведен тщательный подбор новых рецептур жидкости разрыва.

Как пояснили на предприятии, по этой технологии вода с пониженной температурой (плюс 15 градусов в летнее время) применяется при проведении ГРП без предварительного нагрева. Внедрение технологии значительно сокращает время подготовки к ГРП за счет уменьшения периода нагрева жидкости.

"Холодную воду" успешно применили еще на трех вертикальных и одной горизонтальной скважине. Специалисты отметили, что в результате опытно-промышленных испытаний получили хороший уровень добычи после ГРП.-0-