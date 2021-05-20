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20 мая 2021, 15:58

Белорусские нотариусы еще не сталкивались с наследованием криптовалют, но вопрос актуален - мнение

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровой актив как предмет удостоверяемого нотариусом договора и объект наследования - эта тема объединила нотариусов разных стран во время одной из онлайн-сессий Петербургского международного юридического форума, который проходит с 18 по 22 мая. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Нотариус из Лозанны, председатель Европейского института нотариальных исследований (ИРЕН), почетный генеральный советник Международного союза нотариата Лоран Бессо, в частности, заметил, что пандемия коронавируса не щадила ни пожилых, ни молодых граждан, а потому и объектами наследования все чаще становятся не такие традиционные для нотариусов, как недвижимость, произведения искусства или счета в банках, но также электронные кошельки и криптовалюты.

В своем выступлении Бессо попытался дать определение криптовалюте с точки зрения права и с позиции нотариуса, отметив, что какое бы законодательство ни действовало в отношение виртуальной валюты, ее необходимо рассматривать как нематериальный актив, следовательно, объект наследования. Вместе с тем именно эти различия в законодательстве разных стран, а также существование во многих странах мира запрета на использование такого рода валюты, могут стать проблемой для наследников.

По имеющимся данным, нотариусы Беларуси еще не сталкивались с наследованием криптовалют, однако, как считает нотариус Минского городского нотариального округа Мария Королева, в связи с развивающимся трендом на использование криптовалют в качестве средства инвестирования, ждать осталось недолго. В классическом понимании для наследования необходим набор определенных документов, подтверждающих право собственности наследодателя. Такие документы выдаются третьими лицами: государственными или уполномоченными государством органами либо иными компетентными лицами. Только после такого подтверждения наследство может быть оформлено наследником в собственность - он может им владеть, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению.

Вместе с тем Мария Королева заметила, что собственность на криптовалюты обезличена. Ее собственник нигде не зафиксирован и не числится ни в каких реестрах, а подтверждения собственности нельзя получить. Это значит, что владеть, пользоваться и распоряжаться криптовалютой возможно только, зная номер специального электронного криптовалютного кошелька и пароль к нему. С учетом того, что законодательно понятие криптовалюты и действия с ней закреплены только для ограниченного круга участников гражданских правоотношений, стоит заранее подумать о передаче цифровых активов по наследству.

Нотариус предложила три наиболее оптимальных способа планирования наследства в отношении криптовалюты. Первым может стать зашифрованное хранилище электронных данных посредством блокчейна. Собственник кошелька передает данные (в этом случае номер кошелька и ключ к нему) в хранилище, где они лежат в зашифрованном виде. Также собственник оставляет распоряжение о порядке передачи данных третьим лицам, например, после представления свидетельства о смерти. Эта технология надежна для хранения и защиты от третьих лиц информации, но, как и любая технология, не может гарантировать сохранность данных полностью.

Возможно использовать банковскую ячейку, в которой хранится информация о номере кошелька и ключ к нему, считает Мария Королева. В таком случае наследники фактически будут наследовать права наследодателя в отношении банковской ячейки.

Если крипта хранится на бирже, то порядок наследования доступа к счету и хранящейся там криптовалюты определяется правилами соответствующей биржи. К примеру, Coinbase пунктом 13.12 пользовательского соглашения определяет, что права на аккаунт переходят наследникам, а пункт 13.9 гласит, если в течение нескольких лет пользователь не проявляет никакой активности в аккаунте, то содержащиеся там криптоактивы могут считаться выморочным имуществом, которое Coinbase обязано передать соответствующему государству.

Кроме того, нотариусы подняли вопросы наследования такого цифрового имущества, как электронные файлы (документы, фото и видео), аккаунты в социальных сетях, цифровые книги, семейные блоги и др.

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криптовалюта юридические службы
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