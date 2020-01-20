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20 января 2020, 12:47

Белорусские нотариусы проведут за год пять акций по бесплатному консультированию

Фото из архива
Фото из архива
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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса проведут белорусские нотариусы в 2020 году. Даты установило правление Белорусской нотариальной палаты, сообщил БЕЛТА помощник председателя палаты Артур Стрех.

Обратиться к любому нотариусу можно 13 марта, 8 мая, 2 июля, 14 октября и 4 декабря. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и бюро.

Подобные акции белорусские нотариусы ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат. В этом году акции приурочены ко Дню Конституции, Дню Победы, Дню Независимости, Дню матери и Дню юриста. Нотариус ответит на вопросы, входящие в его компетенцию, например, по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, предоставлению электронных документов для госрегистрации юрлиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.

Акции по бесплатному консультированию популярны и востребованы, отметили в Белорусской нотариальной палате. В 2019 году ответы на интересующие вопросы получили более 16 тыс. человек. Мероприятия прежде всего направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.

Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-

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