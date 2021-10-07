Белорусские новаторы представят свои разработки в финале проекта "100 идей для СНГ"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые белорусские новаторы презентуют свои разработки в финале международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" 11-13 октября в Армении, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"Финальные мероприятия проекта "100 идей для СНГ" с участием молодых разработчиков Содружества Независимых Государств пройдут в городе Капане - молодежной столице Армении 2021 года. Белорусы презентуют в финале авторские разработки в семи заявленных номинациях, касающихся безопасности, медицины, здравоохранения, образования, IT-сферы, агропромышленного комплекса, рационального природопользования, производственных технологий и безопасности", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, в молодежную команду вошли победители проекта "100 идей для Беларуси" 2019-2020 годов. "Хочется подчеркнуть их возрастную и профессиональную разноплановость - от учащихся средних специальных и высших учреждений образования, в том числе курсантов Университета гражданской защиты МЧС, до военнослужащих Министерства обороны и научных сотрудников НАН Беларуси", - добавила руководитель проекта.

Проект "100 идей для СНГ" инициирован БРСМ в 2013 году на заседании Совета по делам молодежи государств - участников СНГ и направлен на привлечение молодежи к решению задач в перспективном инновационном развитии экономики стран Содружества, развитию научно-инновационной и социально-экономической сфер. Проект реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года, состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала).-0-

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