Белорусские новаторы заняли три первых места в финале проекта "100 идей для СНГ"

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские новаторы стали победителями финала международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" в Баку (Азербайджан), сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор республиканского молодежного конкурса БРСМ "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"Наша молодежь - победители конкурса "100 идей для Беларуси" по итогам 2017 и 2018 годов - достойно представила страну в финале престижного международного состязания. Об этом говорят три первых места в очень серьезных номинациях: "Медицина, фармация, медицинская техника", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Агропромышленные технологии и производство", - рассказала Наталья Столпинская.

Победителями стали доцент кафедры детской хирургии кандидат медицинских наук Гродненского государственного медицинского университета Александр Глуткин с проектом "Современное атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран", младший научный сотрудник Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Дмитрий Трусов с разработкой технологии формирования композиционных деталей из полимеров методами быстрого прототипирования последующей гиперзвуковой металлизацией, а также старший научный сотрудник НАН Беларуси Людмила Соколовская, представившая проект "Инновационный технологии производства сгущенных молочных консервов с пониженным содержанием дисахаридов".

Фото brsm.by

На выставке-презентации "100 идей для СНГ" в Баку были презентованы и защищены 10 разработок белорусов. Экспертный совет оценивал их актуальность, новизну, оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций.

Международный молодежный проект "100 идей для СНГ" направлен на повышение общественной значимости молодежных научно-творческих инициатив. Его цель - создание благоприятных условий для реализации творческого и научного потенциала, стимулирование достижений молодежи стран СНГ, привлечение ее к исследовательской и изобретательской деятельности.

Проект, инициированный в 2013 году БРСМ, поддержал Совет по делам молодежи СНГ. Конкурс проводится с 2014 года раз в два года и состоит из отборочного национального этапа и международного финала. Первая выставка-презентация "100 идей для СНГ" проходила в апреле 2016 года в Беларуси, во время заседания Совета по делам молодежи государств - участников Содружества, посвященного 25-летию Содружества и 10-летию Совета по делам молодежи СНГ.-0-