2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские онкологи готовы к возможному наплыву пациентов в межэпидемический период, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы надеемся, что в межэпидемический период эти программы активизируются, скорее всего это произойдет в конце весны, и летом будут дообследованы те, кто не смог обследоваться во время пандемии, - сказал Сергей Красный. - Ясно, что онкологическая служба в весенне-летний, может быть, осенний период будет работать с двойным напряжением, но мы к этому готовы".

Он отметил, что в 2020 году из-за пандемии приостановились программы скрининга злокачественных образований. Занимать этим врачей, у которых нагрузка и так резко возросла, было бы неверно, отметил замдиректора. Более того, по его словам, совершенно неправильно здоровых людей направлять в поликлинику на профилактические осмотры и скрининг в то время, когда в поликлинике много инфицированных пациентов. К тому же население меньше обращалось к врачам, особенно если ничего не беспокоило.

В результате из-за пандемии вопреки тенденции последних лет число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований в 2020 году снизилось. Если в 2019 году впервые было выявлено 54 тыс. новых случая, то в 2020-м, по данным Белорусского канцер-регистра, около 41 тыс., то есть на 13 тыс. случаев злокачественных новообразований меньше. "Конечно, эта цифра будет уточнена, скорее всего в сторону роста", - добавил Сергей Красный.

В мире злокачественные опухоли в структуре причин смертности выходят на первое место. Так произошло в более чем 30 ведущих странах, где злокачественные опухоли обогнали сердечно-сосудистую патологию. В Беларуси они пока находятся на втором месте в структуре причин смертности. "Однако, зная мировые тенденции, можно предположить, что когда-то и у нас произойдет то же самое", - сказал Сергей Красный. По его словам, такая тенденция связана, в частности, с успехами кардиологов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в результате чего значительно увеличивается продолжительность жизни, а злокачественные опухоли - удел прежде всего людей пожилого возраста.

Замдиректора также отметил эффективную организацию белорусской онкологической службы. Онкопациенты получают плановую помощь в специализированных центрах, что позволяет при минимальных затратах сконцентрировать все необходимое высокотехнологичное оборудование и лучших специалистов в этой сфере в одном месте. По словам Сергея Красного, в мире видят преимущества белорусской системы и стараются пойти по похожему пути. Например, в США создаются такие же крупные онкологические центры.

В Беларуси 4 февраля будут отмечать Всемирный день борьбы против рака.-0-