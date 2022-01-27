27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские онкологи разрабатывают прорывную CAR-T-терапию для лечения лимфом, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

CAR-T-терапия - очень интересное и перспективное направление, которое связано с модификацией генома. С одной стороны, такие исследования вызывают опасения у мировой общественности, потому что в последующем могут быть использованы с не очень благовидными целями. С другой стороны, это возможность получить прорывные технологии по ряду направлений.

Как пояснил Сергей Красный, технология предполагает использование генетически модифицированных клеток крови самого пациента. "Есть клетки иммунной системы - Т-лимфоциты, которые отвечают за клеточный иммунитет. То есть они находят микроорганизмы, бактерии или вирусы и уничтожают. Так же и с опухолевыми клетками. Поскольку Т-лимфоциты неспецифические, они обладают не очень большой силой. Чтобы их "обучить" и направить на определенный антиген, производится модификация генома, то есть Т-лимфоциты перепрограммируются на распознавание злокачественных клеток. Для этого из опухоли надо выделить антиген, чтобы Т-клетка могла его мгновенно распознавать", - пояснил замдиректора.

Далее получившиеся CAR-T-клетки в искусственных условиях размножают до нескольких миллиардов и вводят обратно в организм. Пациент получает огромное количество натренированных "убийц", которые направлены на уничтожение конкретных опухолевых клеток. "Получается очень хороший эффект, не сравнимый с действием противоопухолевых лекарств. Это крайне дорогостоящая технология, она применяется только при ограниченном количестве злокачественных опухолей", - сказал Сергей Красный.

В частности, новейшая технология используется практически во всех развитых странах против лейкозов. "С лейкозами проще - там очень однообразные мутации, и против них натренировать Т-лимфоциты проще. То есть искусственно формируются "роботы" с модифицированным геномом и направляются на уничтожение клеток с мутацией", - пояснил замдиректора.

"Мы пытаемся сделать то же самое для лимфом, проводится исследование. Здесь сложнее, поскольку мутаций при лимфомах несколько больше и они значительно более разнообразные. В этом вся сложность проекта, но мы надеемся, что у нас получится, потому что первый эффект мы видели", - сказал Сергей Красный.

Участвуют в этой программе несколько центров. Подключился Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси, сотрудники которого помогают подготовить антигены, против которых тренируются клетки-убийцы. Совместно работает и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, который уже имеет опыт работы с CAR-T-технологией.

"При такой команде квалифицированных специалистов мы надеемся получить очень хороший результат. А в дальнейшем планируем подключить вакцину "Еленаген", потому что у нее есть интересный эффект - увеличение иммунного ответа. Дело в том, что ряд опухолей себя защищает от иммунного ответа организма и ставит барьер. Мы можем сделать CAR-T-клетки, но они не проникнут в опухоль из-за того, что она себя защищает, а "Еленаген" позволяет эту защиту снять. Есть надежда, что эффективность такой терапии будет на порядок выше", - отметил Сергей Красный.-0-