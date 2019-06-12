Белорусские парламентарии 13 июня рассмотрят в первом чтении проект закона о персональных данных

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей 13 июня рассмотрит в первом чтении проект закона "О персональных данных". Всего в перечень вопросов включено 16 законопроектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении планируется рассмотреть также поправки в законы о пожарной безопасности и о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Второе чтение предстоит проектам об изменении Уголовного кодекса, закона о противодействии экстремизму. Кроме того, парламентарии рассмотрят поправки в закон об авторском праве и смежных правах. В повестке заседания ратификация ряда международных договоров.

Как сообщалось, проект закона "О персональных данных" - новый для Беларуси документ. Комплексного нормативного правового акта, который регламентировал бы порядок обращения с персональными данными, в стране пока нет. Законопроект призван устранить этот пробел и обеспечить защиту прав и свобод граждан при сборе, обработке, распространении или предоставлении их персональных данных.-0-