Белорусские парламентарии в составе делегации Парламентского собрания будут наблюдать за выборами в Госдуму

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14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские парламентарии в составе делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России примут участие в наблюдении за выборами в Госдуму РФ, которые пройдут 17-19 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания. "Представители Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей от СНГ примут участие в наблюдении за парламентскими выборами в Российской Федерации. Делегацию возглавит председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков", - проинформировали в пресс-службе. В состав делегации также включены заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова и член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Андрей Шишкин. "Депутаты Парламентского собрания посетят избирательные участки в Москве, где планируют наблюдать за голосованием, а также провести встречи с руководством фракций политических партий в Государственной думе и с руководством Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, планируется встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко", - отметили в пресс-службе. "Координатор делегации Парламентского собрания Сергей Рачков примет участие в заседании совета координаторов миссии наблюдателей от СНГ для подготовки итогового документа по результатам наблюдения за выборами, который будет представлен представителям СМИ на пресс-конференции 20 сентября в Центральной избирательной комиссии РФ", - добавили в пресс-службе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!