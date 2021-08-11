Белорусские парламентарии встретились с родственниками погибших в войну депутатов

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня депутаты - члены рабочей группы Национального собрания Беларуси по делам белорусов зарубежья встретились в Палате представителей с родственниками депутатов Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Палату представителей обратились родственники депутатов Верховного Совета БССР первого созыва, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, с просьбой оказать содействие в восполнении информации об этом этапе жизненного пути своих предков. Поводом для обращения послужили сообщения белорусских СМИ об открытии 22 июня 2021 года в фойе Овального зала Дома правительства мемориальных досок, посвященных депутатам Верховного Совета БССР первого созыва, погибшим и пропавшим без вести в годы ВОВ и издании книги "Они были первыми". Депутаты откликнулись на просьбу наших соотечественников, проживающих в различных регионах России и других стран СНГ, и пригласили их посетить Беларусь.

В частности, сегодня Палату представителей посетили родственники общественного деятеля и депутата Верховного Совета БССР первого созыва Ольги Авиловны Еркович. Как рассказала ее внучка Валентина Фирсова, для нее Беларусь - вторая Родина. "Я до 9 класса каждое лето в мае приезжала в Беларусь. Мы всегда посещали памятные места. И вот я в очередной раз приехала домой. Потому что все родственники со стороны мамы находятся здесь. У нас очень дружная семья, которая чтит память о наших предках. Я выросла без бабушки. И слышали горькие рассказы о войне, тех событиях, которые перенесла моя мама, ее родные и близкие в то время. И сегодня мои внуки с нами, которые тоже уже очень много знают о войне. Мы готовы вам предоставить интересный материал, который находился у моей мамы", - отметила Валентина Фирсова.

"Контакты с нашими соотечественниками нас радуют, - добавила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец. - Ведь мы можем сотрудничать в культурном, экономическом, социальном плане, и народная дипломатия, поверьте, очень много значит в установлении наших отношений. Это наша общая история, наша общая память, это имена тех людей, которые не щадя жизни отстояли мир и спокойствие на нашей земле. Благодаря им мы сегодня можем вести созидательную работу. И эта память должна следовать из поколения в поколение. И очень приятно, что наши гости приехали вместе с учащимися, которые посмотрят исторические места, родину своих предков".

Зарубежные гости также посетят различные памятные места, связанные с жизнью и деятельностью своих родственников. Кроме того, 12 августа в Круглянском районе Могилевской области состоится открытие памятного знака в честь депутата Верховного Совета БССР первого созыва Ольги Еркович.-0-

Фото Палаты представителей