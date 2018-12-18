Белорусские печники создадут профессиональное общественное объединение

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение печников может в ближайшее время появиться в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель инициативной группы печного сообщества страны Денис Бабина.

"В Беларуси давние традиции, причем в каждом регионе есть свои особенности печного дела. В то же время у наших мастеров есть тесные контакты с коллегами в соседних странах, идет обмен опытом между представителями печного ремесла. Но он происходит между отдельными людьми, а создание республиканского общественного объединения может вывести общение на другой уровень. Для этого уже все готово, только процедура регистрации немного затянулась. Поэтому, возможно, мы не успеем встретить гостей на международной печной конференции в Минске уже в новом статусе, но свою инициативу им презентуем", - рассказал Денис Бабина.

Международная печная конференция "Минск. Зима 2019" пройдет 18-19 января. Это мероприятие проводится уже второй год подряд, но в этот раз - впервые в расширенном международном формате. Приглашены представители стран с общей печной традицией: Беларуси, Украины, Польши, Литвы, Эстонии, России. Всего же ожидается около 150 участников конференции. Иностранные делегаты расскажут об особенностях и традициях печного дела в своем регионе и стране, поделятся достижениями и наработками в общественной и профессиональной сфере. Особое внимание будет уделено рассказу об общественных организациях печников в других странах, взаимодействию с государственными службами. Приглашены производители и представители торговли.

Программа мероприятия двухдневная. В первый день произойдет знакомство с делегатами стран, будут рассмотрены общественные и стратегические вопросы. Второй день будет посвящен техническим и практическим докладам, а также пройдет презентация общественных объединений.-0-