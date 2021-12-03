Белорусские педагоги представят книгу о развитии русского языка за рубежом на Международном форуме в Бишкеке

Минск, 3 декабря 2021 года. Белорусские педагоги примут участие в работе Международного форума "Преподавание русского языка в мультипространстве стран Содружества: специфика, перспективы, задачи", который начнет работу 10 декабря 2021 года в г.Бишкек.

Присоединиться к форуму и стать частью международного профессионального события смогут преподаватели русского языка и педагоги центров открытого образования на русском языке в Армении, Казахстане, Беларуси, Молдове и Киргизии.

В рамках программы форума состоится презентация коллективной монографии "Русский язык за пределами России". Монография состоит из девяти разделов, отражающих особенности развития и функционирования русского языка в Беларуси, Германии, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, Таджикистане, Украине и Швейцарии. Авторы статей анализируют взаимодействие русского языка с национальными языками в этих странах.

Издание представит заслуженный работник образования Беларуси Борис Норман, который выступит на форуме с докладом "Жанр лингвистических задач как дидактическое средство на занятиях по русскому языку".

Также в программе форума – стратегические сессии, лекции, круглые столы и мастер-классы от признанных экспертов, ученых и практиков в сфере обучения русскому языку за рубежом.

С учетом эпидемиологической обстановки форум пройдет в смешанном очно-дистанционном формате. К очным мероприятиям в Бишкеке в режиме онлайн подключатся педагоги из локальных студий других стран СНГ, в том числе Минска.

Вся информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте форума forum-education.online.

Информационный партнер форума – Белорусское телеграфное агентство.