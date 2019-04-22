Белорусские победители конкурса микропроектов на тему "Наследие" получат от ЕС около 720 тыс. евро

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит белорусской стороне около 720 тыс. евро на реализацию микропроектов по тематической цели "Наследие", сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020" в Бресте.

На заседании совместного мониторингового комитета (СМК), которое состоялось в Несвиже, одобрены результаты второго конкурсного набора микропроектов по тематической цели "Наследие". Из 250 поданных на конкурс заявок принято решение о софинансировании 74 проектов на общую сумму 4,1 млн. евро. Белорусская сторона участвует в 33 проектах. В частности, одобрены по 14 проектов из Брестской и Гродненской, 4 - из Минской и 1 - из Гомельской областей.

В шести проектах белорусские бенефициары являются ведущими. Так, ОО "Белорусский зеленый крест" в Минске получит 60 тыс. евро на реализацию проекта по образовательному туризму в регионах с природными заповедными зонами на территории трех стран. Такая же сумма будет выделена Хойникскому районному краеведческому музею на проект "Сохранение и продвижение совместного культурного наследия посредством музейной деятельности". Местный благотворительный Фонд развития Брестской крепости за 59,2 тыс. евро разработает новые веломаршруты с мобильным приложением "ВелоФорт" по фортам легендарной цитадели. Почти столько же получит Гродненское областное отделение Республиканского туристско-спортивного союза на проект "Зеленый взгляд" - повышение конкурентоспособности трансграничных территорий Сокульского и Гродненского регионов с помощью визуализации охраняемых природных объектов".

Среди победителей второго конкурсного набора также Центр творчества детей и молодежи Борисовского района с проектом "Исследование и ревитализация городского фольклора как основного элемента праздников в штетлах (еврейских местечках), объектах культурного наследия Беларуси и Польши, переставших существовать в ХХ веке" (сумма гранта - 42,1 тыс. евро). Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы как ведущий бенефициар получит 36,3 тыс. евро на проект "Сохранение историко-культурного наследия Э.Ожешко и Л.Заменгофа в Гродно и Белостоке".

"На второй конкурсный набор планировалось потратить со стороны Евросоюза 5,2 млн евро. Так как в результате отбора не все предусмотренные средства будут потрачены, СМК принял решение о проведении третьего конкурса микропроектов по тематической цели "Наследие" с общим бюджетом в 1,054 млн евро. Как и прежде, минимальный размер гранта по проекту составит 20 тыс. евро, максимальный - 60 тыс. евро. Планируется, что конкурс будет запущен в четвертом квартале текущего года", - уточнили в представительстве программы.

В настоящее время в активной фазе находится реализация 33 регулярных и крупных инфраструктурных проектов международной технической помощи с белорусским участием, одобренных по программе "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020".-0-