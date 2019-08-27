Белорусские подростки перевели сказку о редких животных на родной язык

Белорусские юные футболистки из программы "Футбол для дружбы" 2019 года Анна Годинская, София Метельская, Яна Сташкова, Мелана Суровцева приняли участие в переводе сказки "Конни и Леннокс" американской детской писательницы Анны Волд на белорусский язык, сообщили БЕЛТА организаторы программы.

"Эта сказка очень добрая и удивительная. Она рассказывает о чувствах и переживаниях животных, ведь когда ты остаешься один ты испытываешь страх и неизвестность. А еще мне очень понравилась фраза из сказки: "Быть храбрым – не значит "ничего не бояться". Это значит, что, как бы тебе ни было страшно, ты всё равно должен продолжать бежать". Эта фраза запала мне в душу, ведь она означает, что, как бы тебе не было страшно, нужно все равно двигаться к намеченной цели", – сказала Анна Годинская.

Американская детская писательница Анна Волд создала сказку о калифорнийском кондоре в рамках экологической инициативы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Более 200 юных участников программы из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки перевели сказку на 30 языков.

Главным героем сказки стал Конни. Калифорнийский кондор – одна из крупнейших птиц в мире, которая обитает в южной и восточной частях Аризоны и Калифорнии. Популяция кондора резко сократилась в XX веке: большая птица – отличная мишень для охотников. Также одним из персонажей стал Леннокс. Пиренейская рысь – невероятно красивое животное, обитающее в горной местности Испании.

Проект запущен по экологической инициативе участников программы "Футбол для дружбы", чтобы привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих видов. Сказка будет распространяться по всему миру.

Анна Волд – автор детской книги ABC Rhymes. Mr. Fox Letter Box. В стихотворной форме это произведение помогает детям выучить английский алфавит. В США Анна также известна разработкой учебных программ, ориентированных на языковые и коммуникативные навыки. Писательница живет с мужем и двумя детьми в Калифорнии.

"Как мама маленьких дочки и сына я считаю очень важным рассказывать детям, что из-за влияния человека могут погибать целые виды птиц и животных. Сказкой я хочу помочь детям и их родителям понять, как важно сохранять видовое разнообразие нашей планеты", – говорит Анна Волд, автор сказки.

Обложку к сказке нарисовала Ирина Голина-Сагателиан, дизайнер-аниматор из Канады. Художник работала над проектами "Рик и Морти", "My Little Pony", "Семейка Крудс. Начало", "Кармен Сандиего", сотрудничала со студиями Dream Works, Netflix, Disney и многими другими.

Экологическая инициатива программы "Футбол для дружбы" направлена на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Более 100 белорусских школьников принимали участие в экологической инициативе в этом году. В этом году в чемпионате мира по "Футболу для дружбы", который прошел в Мадриде с 31 мая по 1 июня, приняли участие международные сборные Дружбы, которые назывались в честь исчезающих и редких видов животных: "Индийский слон", "Калифорнийский кондор", "Тасманский дьявол", "Дальневосточный аист", "Фосса", "Гигантский броненосец" и другие.

Справка о программе:

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Олимпийский и Паралимпийский комитеты, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 6 тысяч участников в 211 странах и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, артистов, политиков.

В седьмом сезоне Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" Беларусь представляли четыре юных футболиста: София Метельская и Яна Сташкова, воспитанницы футбольного клуба Minsk Ladies, Анна Годинская и Мелана Суровцева, воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск". В ходе отборочных испытаний также был определён юный тренер, который представит нашу страну во время финальных мероприятий в Мадриде. И в статусе юного тренера в проекте участвовала Мелана Суровцева. Команда девочек была в Мадриде под руководством тренера – преподавателя футбольного клуба "Минск" Евгения Шпакова.

Информационный партнер программы на территории Республики Беларусь – Белорусское телеграфное агентство

Узнать больше о программе можно на официальном сайте и в социальных сетях:

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