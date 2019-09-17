Белорусские подростки стали чаще попадаться на использовании украденных банковских карт

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По статистике, за 8 месяцев 2019 года почти в два раза возросло количество хищений с использованием компьютерной техники среди подростков. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Подростками за восемь месяцев текущего года совершено более тысячи преступлений. Почти половину из них составляют кражи. Если сравнивать эти данные с прошлым годом, то таких преступлений стало меньше, равно как и грабежей с разбоями. "В этом году существенно - почти в два раза - возросло количество хищений с использованием компьютерной техники. Самые распространенные случаи - подростки расплачиваются за товары с помощью украденной банковской карточки", - рассказал заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Олег Максимов.

"Суммы небольшие - Br10-20, при этом вводить пин-код не требуется. Но это уголовно наказуемое деяние с очень серьезной ответственностью. То же самое можно сказать и про факты, когда деньги снимают с утерянной карточки", - отметил Олег Максимов. - И дети, и взрослые должны помнить, что такие действия законом трактуются как хищение путем использования компьютерной техники. Если вы нашли на улице или в магазине банковскую карточку, не стоит ее обналичивать. Нужно попытаться вернуть находку владельцу: передать администрации торговой точки, банковского учреждения или отнести в милицию".

Среди имущественных преступлений в подростковой среде встречаются и мошенничества. С января по август их было 18. Например, один предприимчивый молодой витебчанин в соцсетях разместил объявление о продаже дорогостоящего смартфона. Покупатель перевел деньги на счет обманщика, но гаджета так и не дождался.

Кражи, как правило, происходят спонтанно. Например, в Могилеве молодой человек позарился на золотую цепочку, принадлежащую матери девушки, у которой он был в гостях. В Ганцевичах лицеист ходил помогать по хозяйству соседке-пенсионерке, а потом бабушка не досчиталась Br150. Выяснилось, деньги помощник "занимал" у женщины неоднократно. В Мстиславском районе двое друзей собрали урожай яблок с чужого участка и выручили за них Br84. Ребятам грозит привлечение к ответственности за кражу.-0-