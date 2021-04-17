Белорусские пограничники благоустроили почти 300 памятников, мемориалов и мест воинских захоронений

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники провели благоустройство около 130 парков, скверов и аллей славы в населенных пунктах, привели в порядок почти 300 памятников и мемориалов воинской и пограничной славы, мест воинских захоронений, а также все военные городки в местах дислокации, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Сегодня военнослужащие и члены их семей, гражданский персонал органов пограничной службы приняли участие в республиканском субботнике. Основные усилия были направлены на наведение порядка на территории мемориальных комплексов, мест захоронений воинов, партизан Великой Отечественной войны, массовой гибели гражданского населения. Особое внимание уделено памятникам в приграничье. Кроме этого, пограничники благоустраивали объекты в населенных пунктах и военных городках по местам дислокации", - рассказали в ведомстве.

В Институте пограничной службы во время субботника высадили Аллею памяти, приуроченную к Году народного единства и в честь 80-летия подвига пограничников в Великой Отечественной войне.

В фонд субботника перечислено более Br146 тыс.-0-

Фото ГПК