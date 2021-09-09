9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники обнаружили вытесненных польской стороной беженцев. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"С учетом распространения Пограничной охраной Польши видео, сообщаем, что белорусскими пограничниками было обнаружено несколько беженцев, вытесненных польской стороной, - отметили в ГПК. - На кадрах видно, что белорусская сторона забирает нескольких беженцев, просящих о помощи".

В связи с тем, что некоторые беженцы плохо себя чувствовали, они были доставлены в медучреждение служебным транспортом для оказания помощи.-0-