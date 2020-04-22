22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники перечислят больницам около Br170 тыс. на борьбу с коронавирусом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Руководство Госпогранкомитета, командование воинских частей минского гарнизона, руководители общественных организаций органов пограничной службы приняли решение организовать добровольный сбор средств для оказания помощи учреждениям здравоохранения. "Всего личный состав органов пограничной службы окажет помощь в борьбе с эпидемией на сумму около Br170 тыс.", - рассказали в пресс-службе ГПК.

Сотрудники Госпогранкомитета и личный состав воинских частей органов пограничной службы Минского гарнизона собрали и передали на счет Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова около Br50 тыс. "Не остался равнодушным и личный состав подразделений органов пограничной службы, непосредственно выполняющий задачи по охране государственной границы. Они передали собранные денежные средства в сумме более Br125 тыс. медицинским учреждениям, расположенным в приграничных областях и районах, для борьбы с короновирусом", - отметили в ГПК.

По словам главного врача Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова Виктора Лишакова, Br50 тыс. будут направлены на закупку кислородных концентраторов и средств защиты для персонала. Он выразил признательность за поддержку, которую оказывают в эти дни госпиталю госорганы и предприниматели, а также поблагодарил медиков. "Сотрудники госпиталя в этот сложный период проявили свои самые лучшие человеческие и профессиональные качества", - подчеркнул он.-0-