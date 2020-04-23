Белорусские пограничники получили более 31 тыс. медицинских масок

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке Германии и в рамках партнерства с Госпогранкомитетом предоставили белорусским пограничникам помощь в виде средств индивидуальной защиты. На базе Группы материально-технического обеспечения органов пограничной службы в Дзержинске сегодня пограничникам передали более 31 тыс. медицинских масок. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"За счет сэкономленных средств совместного проекта ПРООН и Госпогранкомитета, финансируемого Германией в области противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов на белорусской границе, было принято решение оказать помощь пограничникам", - отметил руководитель проекта ПРООН "Укрепление потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов" Александр Свидерский.

Главный провизор военно-медицинского отдела Госпогранкомитета подполковник медицинской службы Дмитрий Ткаченко рассказал, что полученные средства защиты будут распределены по всей границе. В первую очередь масками обеспечат сотрудников подразделений пограничного контроля - именно они ежедневно работают с пересекающими границу. Также в ближайшее время в органы пограничной службы поступят около 2 т антисептика и 1,5 т антибактериального мыла. -0-