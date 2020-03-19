Белорусские пограничники помогли более 70 украинцам вернуться на родину из Франции

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники помогли 72 украинцам вернуться на родину, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В Госпогранкомитет 18 марта от литовских пограничников поступила информация о следовании к белорусской границе граждан Украины, которые возвращаются из Франции к своему месту жительства. Белорусские пограничники во взаимодействии с литовскими коллегами оперативно оформили 72 иностранца в пунктах пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В белорусском пункте пропуска "Каменный Лог" для оформления прибывших украинцев был выделен отдельный канал. "Во взаимодействии со службой санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина проведены обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Все пассажиры чувствовали себя удовлетворительно, признаков инфекционных заболеваний не выявлено", - рассказали в ведомстве.

После пресечения границы граждане Украины на белорусских автобусах в сопровождении сотрудников ГАИ были доставлены в пункт пропуска "Новая Гута" на границе с Украиной. Там они прошли аналогичные виды контроля, о чем установленным порядком была проинформирована украинская сторона.-0-