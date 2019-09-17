Белорусские пограничники с начала года изъяли более 1 т наркотиков и прекурсоров

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники с начала 2019 года изъяли более 1 т наркотиков и прекурсоров, задержали 230 нарушителей границы. Такая информация была озвучена сегодня на расширенном заседании коллегии Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

За 8 месяцев 2019 года через белорусскую границу пропущено около 18 млн человек, что на 0,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. "Территориальными органами пограничной службы за январь-август задержано 230 нарушителей границы, в том числе 26 - в пунктах пропуска. Основное количество нарушителей (почти 70%) задержано за нарушение границы с белорусской стороны. В 65 случаях выявлялись наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (в 2018 году - 43 случая), увеличение составило более 51,2%. Общий вес изъятого -1054,6 кг (в 2018 году - 449,11 кг). Рост составил почти 140%", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В ведомстве отмечают, что доля выявленного и задержанного оружия на украинском направлении остается достаточно внушительной. "Так, за весь 2018 год белорусскими пограничниками из незаконного оборота и при перемещении через государственную границу изъято более 170 единиц различного оружия. При этом почти 80 из них выявлено именно на украинском направлении. За 8 месяцев 2019 года сотрудниками пограничной службы обнаружено и изъято из незаконного оборота и при перемещении через государственную границу на этом направлении более 60 единиц оружия", - рассказали в ведомстве.

"Такие цифры дают основания предполагать, что риски перемещения оружия через границу с Украиной на текущий момент сохраняются на достаточно высоком уровне. В обозримом будущем они продолжат оказывать существенное влияние на обстановку в сфере обеспечения национальной безопасности", - подчеркнули в Госпогранкомитете. Всего с 2014 года из незаконного оборота и при перемещении через государственную границу с Украиной белорусскими пограничниками изъято более 500 единиц различного оружия.

Участники коллегии также рассмотрели вопросы функционирования автоматизированной системы информационного обеспечения органов пограничной службы и обсудили дальнейшие пути ее развития.-0-