22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, провоцируемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране.

В пунктах пропуска ведется особый санитарно-карантинный контроль с 2013 года. Такая задача определена совместной инструкцией, разработанной Минздравом, Госпогранкомитетом и ГТК.

Во время усиленного контроля пограничники будут обращать внимание на людей с внешними признаками инфекционных заболеваний. В случае выявления таких граждан их выведут из общего потока, чтобы избежать контакта с окружающими. Затем пригласят медицинских работников для дальнейшего обследования.-0-