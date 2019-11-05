5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники будут расширять сотрудничество с экспедициями других стран, сообщил сегодня журналистам начальник 12-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

12-я БАЭ отправится в Антарктиду 8 ноября самолетом из Минска в Кейптаун и далее местными антарктическими рейсами до белорусской базы - Гора Вечерняя. "У нас в этот раз штатный состав расширен до 10 человек. Половина из них - научные сотрудники. Еще одна особенность в том, что мы впервые достаточно широко будем представлены в экспедициях других стран. Наши научные сотрудники будут работать в составе болгарской, турецкой и российской антарктических экспедиций", - сказал Алексей Гайдашов.

Белорусский инженер-эколог Юрий Гигиняк, участник 17-й Советской и трех белорусских экспедиций, будет проводить биологические исследования на российской станции "Прогресс". Инженер-геофизик Павел Шаблыко будет работать в составе болгарской экспедиции, а Сергей Какарека займется научными исследованиями геоэкологического направления вместе с турецкой экспедицией. На вопрос о том, будут ли иностранные коллеги принимать участие в Белорусской антарктической экспедиции, Алексей Гайдашов ответил: "На следующий год планируется участие. Это обмен научно-техническим персоналом".

"Впервые в начале сезона в наш район Антарктиды суда заходить не будут. Это накладывает свой отпечаток на подготовку и проведение сезонных работ, которые будут продолжаться около пяти месяцев. Мы можем доставить туда груз очень ограниченного веса. Генеральный груз придет в конце сезона, в том числе очередные конструкции Белорусской антарктической станции. Поэтому нам придется работать в еще более суровых условиях. Тем не менее, задачи поставлены большие, как научные, так и инженерно-технические, и все их нужно выполнить", - подчеркнул начальник экспедиции.

Каждому члену Белорусской антарктической экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Им предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, а также провести комплекс научных исследований. В их числе комплексный наземный и спутниковый мониторинг атмосферы и подстилающей поверхности, проведение радиационной калибровки спутниковой спектральной аппаратуры по снежному полигону в интересах национальной космической программы. Участники БАЭ также проведут гидрохимические, биологические, экологические исследования наземных, морских и пресноводных экосистем Антарктики, мониторинг озонового слоя атмосферы и УФ-радиации, геофизический мониторинг, исследование изменений природной среды и климата.

"Помимо этого мы будем участвовать как минимум в двух международных факультативных программах. Первая из них - изучение вместе с финскими коллегами термического и уровневого режимов антарктических пресноводных водоемов. Вторая - продолжение научных исследований совместно с российскими коллегами по изучению отражающих свойств ледников и изменения их границ с помощью наземных дистанционных методов измерения, воздушных летательных аппаратов и космических спутниковых систем", - добавил Алексей Гайдашов.

Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик отметил, что устройство инфраструктуры первой очереди Белорусской антарктической станции находится на завершающем этапе. "Созданы условия для работы и жизни. Если раньше на первом месте было выживание, сейчас ставка делается на научный результат. Беларусь вступает в международное сообщество стран, исследующих Антарктиду. Это очень непросто. Нужно предъявлять итоги нашей работы", - обратил внимание он.

Сегодня в НАН был дан торжественный старт 12-й Белорусской антарктической экспедиции.-0-