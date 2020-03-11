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Общество
11 марта 2020, 10:51

Белорусские полярники извлекли уникальный образец горной породы

Фото НАН Беларуси
Фото НАН Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудникам 12-й Белорусской антарктической экспедиции удалось получить уникальный научный материал - отобран рекордный палеогеографический керн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук со ссылкой на начальника экспедиции Алексея Гайдашова.

"Керн - образец горной породы, извлеченный из скважины посредством специально предназначенного для этого вида бурения. Часто представляет собой цилиндрическую колонку (столбик) горной породы, достаточно прочной, чтобы сохранять монолитность", - пояснили в пресс-службе.

Белорусские полярники выполняют научную программу по исследованию изменений природной среды и климата Земли Эндерби под влиянием антропогенных и природных факторов на озере Нижнее (в районе Белорусской антарктической станции). "Удалось извлечь рекордный для этого региона Антарктиды керн с полным вертикальным разрезом бактериальных матов и донных отложений, вплоть до подстилающих коренных горных пород, образующих первичное ложе озера Нижнее. В этом помогла методика, разработанная сотрудниками БАЭ Алексеем Гайдашовым и Алексеем Хаткевичем. Керн извлекли с комплексным использованием технологической оснастки и специального снаряжения", - отметили в пресс-службе.

Высота наполнения колонки керна - 1 м 95 см, ориентировочный возраст нижней части может составлять 14-20 тыс. лет. Изучение добытого образца позволит характеризовать разные стороны физико-географических условий геологического прошлого и природно-климатического развития этого региона Антарктиды от последнего ледникового максимума до настоящего времени.

По рекомендациям российских и белорусских специалистов после отбора керн подвергли глубокой заморозке. Для его временного хранения в районе ледника Хейса оборудована ледовая штольня.

Большую заинтересованность в совместной работе по изучению уникального научного материала высказали российские специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета и Института географии Российской академии наук. В настоящее время прорабатывается вопрос транспортно-логистической схемы по безопасной транспортировке керна.

Торжественный старт 12-й Белорусской антарктической экспедиции был дан 5 ноября 2019 года. В ее составе 10 участников. Они не только продолжают дальнейшее наращивание инфраструктуры 1-й очереди станции, но и выполняют значительный объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, проводят большой комплекс научных исследований. В новом сезоне расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции (инженер-геофизик) работает в составе Болгарской антарктической экспедиции, один - турецкой (научные исследования геоэкологического направления), один - российской (биологические исследования).-0-

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