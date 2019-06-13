13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники могут провести первую зимовку в Антарктиде в 2020-2021 годах, сообщил сегодня журналистам начальник 11-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство первой очереди Белорусской антарктической станции вышло на финишную прямую. В этом году доставлен, собран, апробирован в различных режимах новый комплекс дизель-электростанции, который рассчитан на работу в условиях зимовки. Большая часть запасов зимовочного топлива доставлена в Антарктику. Во втором объекте станции смонтировано уже пять секций из восьми. Остается очень плотная и длительная работа в течение предстоящего сезона - планируем смонтировать еще три секции. Необходим в первую очередь лабораторный объект и амбулаторно-хирургическая секция. Уходить на зимовку, не имея медицинского оборудования, было бы авантюрой. Все работы направлены на то, чтобы завершить строительство первой очереди. Тогда мы с уверенностью сможем говорить, что в конце 2020 года экспедиция сможет отправиться в Антарктиду и остаться там на зимовку. Для этого делается все", - сказал Алексей Гайдашов.

Члены 11-й экспедиции несколько месяцев работали в Антарктике. За этот период их силами проведены десятки научных исследований и экспериментов, выполнены тысячи научных измерений природных параметров по подпрограмме "Мониторинг полярных районов Земли, создание Белорусской антарктической станции и обеспечение деятельности полярных экспедиций" государственной программы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Научные исследования в Антарктиде проводились по таким направлениям, как комплексный наземный и спутниковый мониторинг атмосферы и подстилающей поверхности в Антарктиде, проведение радиационной калибровки спутниковой спектральной аппаратуры в интересах национальной космической программы; гидрохимические, биологические, экологические исследования наземных, морских и пресноводных экосистем Антарктики; мониторинг озонового слоя атмосферы и ультрафиолетовой радиации в Антарктике; исследование изменений природной среды и климата. Также отбирались пробы природных материалов.

"Кроме того, реализовано два крупных международных проекта. Это белорусско-российский научный проект по исследованию изменений границ ледников и отражающих свойств их поверхностей с использованием космических, воздушных и наземных средств измерений. Второй проект - белорусско-финский. Мы исследовали водный и термический режим пресноводных антарктических водоемов. В Антарктиде в районе нашего базирования осталась автоматическая станция - метеорологический пост, данные которого можно посмотреть онлайн в интернете. Это очень большой шаг вперед", - отметил начальник экспедиции. Также выполнялась факультативная научная программа Института физиологии НАН Беларуси "Исследования закономерности контроля нейронными сетями головного мозга жизненно важных функций полярников в экстремальных условиях Антарктики".

Беларусь планирует получить статус консультативной стороны в международном Договоре об Антарктике. В прошлом году страна получила статус ассоциированного члена Научного комитета антарктических исследований, что является одним из важнейших критериев соответствия консультативному статусу.

"В Праге с 29 июня по 11 июля пройдет очередное консультативное совещание. Планируется доклад о намерении Беларуси выходить на согласование статуса консультативной стороны Договора об Антарктике. Мы считаем, что после 12 лет реализации госпрограмм и нашего активного участия в работе общественных организаций системы Договора об Антарктике пришла пора замахнуться на это", - добавил Алексей Гайдашов.

Торжественный старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) был дан 31 октября 2018 года на расширенном заседании бюро Президиума НАН Беларуси. Авангардная группа в составе пяти человек прилетела 30 ноября 2018 года в район размещения Белорусской антарктической станции. А 2-4 января 2019-го команда под руководством Алексея Гайдашова вместе с российскими коллегами - специалистами Российской антарктической экспедиции и экипажами палубной авиации научного корабля - успешно провела воздушную операцию по доставке на берег генерального груза и сотрудников второй группы БАЭ.

Сегодня в НАН Беларуси проходит торжественная встреча научной общественности страны с участниками 11-й Белорусской антарктической экспедиции. Белорусские полярники рассказали о результатах своей работы и показали фильм об экспедиции.-0-