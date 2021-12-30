30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

От имени участников 14-й Белорусской антарктической экспедиции начальник экспедиции Алексей Гайдашов прислал поздравление с наступающим 2022-м годом коллективу НАН Беларуси и всем гражданам страны.

"Прошедший год был сложным для всех нас, но белорусский народ сумел взять волю в кулак и объединиться для преодоления трудностей. Вместе мы сможем много. Команда 14-й Белорусской антарктической экспедиции с самого холодного континента Земли шлет самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым своим родным и близким, всем жителям нашей замечательной Беларуси. Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома только мир и согласие, любовь и уважение, тепло и уют", - говорится в поздравлении.

15 ноября 2021 года в НАН Беларуси был дан торжественный старт четырнадцатой Белорусской антарктической экспедиции. В этом году на ледовый континент отправились 11 человек. В составе экспедиции научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, Объединенного института проблем информатики, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам), БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы) и других организаций страны. В команде как специалисты, которые уже побывали в Антарктиде, так и новички.-0-