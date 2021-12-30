Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 30 декабря 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:04 В многоквартирном жилом доме в Туапсе взорвался газ В мире
18:49 Жители Нур-Султана связали новогоднюю елку В мире
18:38 Китай стал мировым лидером по числу космических запусков В мире
18:15 Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом Общество
18:12 Академия МВД поздравила воспитанников детского дома №3 столицы Общество
18:08 Жительница Витебска попробовала заработать на биткоинах и лишилась почти $30 тыс. Происшествия
18:07 Десять ученых стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси" Общество
18:05 Что планируется изменить и дополнить в Конституции? Общество
17:57 Технологии добрых дел: социальные полезные инициативы от МТС для детей и взрослых Общество
17:33 КПБ запускает работу общественных приемных по внесению изменений в Конституцию Общество
17:32 В Гамбурге неизвестный открыл стрельбу на улице В мире
17:31 БСЖ поздравил воспитателей и малышей в Доме ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле Регионы
17:21 Селиверстов: важно подарить всем детям радость в предпраздничные дни Общество
17:20 Сокол: предлагаемые конституционные изменения позволят укрепить механизмы демократии Общество
17:13 Мнение: изменения и дополнения в Конституцию - это усиление народовластия через ВНС Общество
16:54 Карпенко поздравил воспитанников Кривичского спецпрофтехучилища с новогодними праздниками Регионы
16:45 Ипатов: в Конституции все должно быть концептуально и стратегически выверено Общество
16:39 Умер белорусский режиссер Владимир Поночевный Культура
16:32 Программа подготовки Витебска к 1050-летию будет сформирована в 2022 году Регионы
16:31 Цуран: подарить частичку тепла на Новый год надо каждому: и детям, и взрослым Регионы
16:31 В Минэкономики подвели итоги первого этапа снижения административной нагрузки на бизнес Экономика
16:24 Фигуранты "сахарного дела" приговорены к срокам до 13 лет колонии Происшествия
16:22 В Беларуси с 1 января меняются подходы по налогообложению ИП Экономика
16:20 Ипатов: ВНС должно стать площадкой высокого уровня для обсуждения вопросов жизни страны Общество
16:19 Малашко: только вместе мы вырастим достойных граждан нашей страны Регионы
16:17 Более 120 магазинов Минской области продлили время работы в новогодние праздники Регионы
16:16 ГАИ призывает не допускать катания детей на тюбинге вблизи проезжей части Общество
16:06 Посол Вьетнама вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Беларуси Политика
16:05 Ипатов: лимит революций у нас уже исчерпан Общество
15:58 ВИДЕО: Певица Зара в ТЛЦ: дети не должны быть заложниками геополитических игр Общество
Все новости
Все новости
Общество
30 декабря 2021, 18:15

Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом

Фото НАН
Фото НАН
Новости темы "Новый год"
Жители Нур-Султана связали новогоднюю елку
Более 120 магазинов Минской области продлили время работы в новогодние праздники

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

От имени участников 14-й Белорусской антарктической экспедиции начальник экспедиции Алексей Гайдашов прислал поздравление с наступающим 2022-м годом коллективу НАН Беларуси и всем гражданам страны.

"Прошедший год был сложным для всех нас, но белорусский народ сумел взять волю в кулак и объединиться для преодоления трудностей. Вместе мы сможем много. Команда 14-й Белорусской антарктической экспедиции с самого холодного континента Земли шлет самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым своим родным и близким, всем жителям нашей замечательной Беларуси. Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома только мир и согласие, любовь и уважение, тепло и уют", - говорится в поздравлении.

15 ноября 2021 года в НАН Беларуси был дан торжественный старт четырнадцатой Белорусской антарктической экспедиции. В этом году на ледовый континент отправились 11 человек. В составе экспедиции научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, Объединенного института проблем информатики, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам), БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы) и других организаций страны. В команде как специалисты, которые уже побывали в Антарктиде, так и новички.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Национальная академия наук поздравления праздник
Новости рубрики Общество
Фото amia.by Академия МВД поздравила воспитанников детского дома №3 столицы
Фото из архива Десять ученых стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси"
Фото из архива Что планируется изменить и дополнить в Конституции?
Технологии добрых дел: социальные полезные инициативы от МТС для детей и взрослых
Фото из архива КПБ запускает работу общественных приемных по внесению изменений в Конституцию
Фото из архива Селиверстов: важно подарить всем детям радость в предпраздничные дни
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Новые шаги в кооперации, хоккей и подарки под елку. Как прошла последняя в этом году встреча Лукашенко и Путина
Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество
В Беларуси оптимизирован перечень выплат, на которые не начисляются взносы по госсоцстраху
"Самый счастливый момент в жизни!" Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске
Топ-новости
Червяков рассказал о приоритетах экономики на 2022 год
Эксперт о проекте Конституции: народ волнуют изменения, которые происходят в Беларуси
В Беларуси с 1 января меняются подходы по налогообложению ИП
Новый проект на YouTube-канале БЕЛТА: говорим о самом важном
Профсоюз медиков приветствует сохранение в проекте Конституции норм о доступности медпомощи
"Валютный ассистент" – 4 услуги в одном пакете с существенной экономией!
Технологии добрых дел: социальные полезные инициативы от МТС для детей и взрослых
МАРТ сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары
Налоги за сдачу квартир и другой недвижимости изменятся с 1 января
Туман и гололед ожидаются в Беларуси в выходные
Умер народный артист Беларуси Михаил Козинец
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1380 пациентов с COVID-19, выписаны 1615
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей беженцев в ТЛЦ с Новым годом
Депутат: Конституция - правовой щит государства
Госавтоинспекция: в полосе тумана следует избегать резких торможений, перестроений и обгона
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.