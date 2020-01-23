Белорусские полярники поздравили страну с предстоящим Днем науки

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник 12-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов поздравил с предстоящим Днем науки всех работников научной сферы страны, сообщает пресс-служба НАН.

"Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции поздравляет всех работников научной сферы с профессиональным праздником - Днем белорусской науки. Наша наука имеет славные традиции, а белорусские ученые и уроженцы страны вписали немало значимых страниц в историю мирового прогресса. Время ставит перед нами новые задачи, и наука должна быть готова к их реализации", - отметил Алексей Гайдашов.

Он обратил внимание на то, что в этом году отмечается 200-летие открытия Антарктиды. Экспедиции предстоит проверка на "полярную зрелость": нужно достойно пройти первый этап на одобрение статуса консультативной стороны Договора об Антарктике, начать реализацию первой в истории Беларуси круглогодичной зимовки, утвердить очередной пятилетний этап национальной полярной программы.

"Реализация проектов такого масштаба и уровня под силу только той стране, которая проводит последовательную политику мира и согласия, заботится о перспективе своего динамичного развития и прогресса, имеет богатый научный потенциал и трудолюбивый народ. Желаем вам, уважаемые коллеги и друзья, крепкого полярного здоровья, благополучия, плодотворной работы, реализации новых научных идей и открытий, воплощения передовых технологий. Мы с вами - сердцем, помыслами и делами. Свою работу направляем на получение новых знаний о Земле, подготовку Белорусской исследовательской станции к первой в истории нашей страны зимовки 2020-2021 года в интересах страны и мирового научного прогресса", - заключил Алексей Гайдашов.

В честь Дня белорусской науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде был поднят государственный флаг Беларуси и флаг Национальной академии наук.

К поздравлениям присоединились другие участники экспедиции: Алексей Хаткевич, Алексей Захватов, Сергей Пунинский, Никита Изидеров, Антон Макас, Дмитрий Голуб, Юрий Гигиняк (станция "Прогресс", Россия), Павел Шаблыко (станция "Св. Клемент Охридский", Болгария).

Как сообщалось, 5 ноября в НАН Беларуси дан торжественный старт 12-й Белорусской антарктической экспедиции. В ее составе 10 участников. Каждому члену экспедиции установлены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Полярникам предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры 1-й очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести комплекс научных исследований.-0-