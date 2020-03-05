Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции поздравили женщин с 8 Марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые и душевные поздравления своим любимым и всем прекрасным женщинам НАН Беларуси и нашей страны с 8 Марта. Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни. Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день! С любовью из Антарктиды!" - говорится в поздравлении. Белорусские полярники также сняли на ледяном континенте специальное видео к празднику.

Торжественный старт 12-й Белорусской антарктической экспедиции был дан 5 ноября 2019 года. В ее составе 10 участников. Они не только продолжают дальнейшее наращивание инфраструктуры 1-й очереди станции, но и выполняют значительный объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, проводят большой комплекс научных исследований. В новом сезоне расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции (инженер-геофизик) работает в составе Болгарской антарктической экспедиции, один - турецкой (научные исследования геоэкологического направления), один - российской (биологические исследования).-0-