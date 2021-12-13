13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктиде. Об этом сообщил в Президиум Национальной академии наук Беларуси начальник 14-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, рассказали БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"По завершении 11 декабря 2021 года авральных и неотложных работ по вводу в эксплуатацию основных объектов жизнеобеспечения Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя" и развертыванию программ научных исследований на флагштоках станции в честь открытия очередного антарктического сезона поднят государственный флаг Республики Беларусь и флаг Национальной академии наук Беларуси", - проинформировал Алексей Гайдашов.

15 ноября 2021 года в НАН Беларуси был дан торжественный старт четырнадцатой Белорусской антарктической экспедиции. В этом году на ледовый континент отправились 11 человек. В составе экспедиции научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, Объединенного института проблем информатики, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам), БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы) и других организаций страны. В команде как специалисты, которые уже побывали в Антарктиде, так и новички.

Членам экспедиции с декабря 2021 года по май 2022 года предстоит нелегкая работа по строительству собственного дома на берегах Антарктики - Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя", а также по проведению научных исследований в рамках новой государственной программы по изучению Антарктики. Возвращение планируется в конце апреля - мае 2022 года.-0-