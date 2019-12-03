Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктике

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники приступили к научным исследованиям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН со ссылкой на начальника 12-й Белорусской антарктической экспедиции (12-я БАЭ) Алексея Гайдашова.

Сотрудники 12-й БАЭ в соответствии с научными программами уже выполнили некоторые работы. Так, по научной программе по исследованию изменений природной среды и климата Земли Эндерби под влиянием антропогенных и природных факторов развернута метеорологическая станция М-49М. Начато производство регулярных метеорологических наблюдений и передача метеосводок на зарубежные антарктические станции, а также в Международный антарктический логистический центр в Кейптауне в объеме обеспечения внутриантарктических полетов авиации.

Начаты работы по накоплению банка образцов антарктической биоты для генетических исследований. Оборудован снегомерный пост, начаты наблюдения за высотой снежного покрова.

По научной программе по изучению физики атмосферы и в интересах национальной космической программы смонтирован автоматический сканирующий солнечный фотометр CIMEL (разработка Института физики НАН Беларуси), проведены настройки прибора и контрольные измерения.

В лаборатории физики атмосферы развернут пункт озонометрических наблюдений, начаты регулярные измерения содержания приземного озона. По биологической программе выполнен выход на припайный лед бухты Лазурная, там отловлены образцы ихтиофауны.

На Белорусской антарктической станции есть необходимые запасы топлива, продуктов питания, медикаментов. Приборы для научных наблюдений, системы жизнеобеспечения, средства транспорта и связи работают в штатном режиме.

Как сообщалось, 5 ноября в НАН Беларуси дан торжественный старт 12-й Белорусской антарктической экспедиции. В ее составе 10 участников. В этом сезоне расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции работает в составе болгарской антарктической экспедиции, один - турецкой, один - российской. Каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Полярникам предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры 1-й очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести большой комплекс научных исследований.-0-