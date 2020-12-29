Белорусские полярники завершили доставку личного состава и грузов на антарктическую станцию

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники провели успешную воздушную грузовую операцию и приступили к научным исследованиям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Начальник 13-й Белорусской антарктической экспедиции (13-я БАЭ) Алексей Гайдашов сообщил в президиум Академии наук, что 26-27 декабря этого года проведена воздушная грузовая операция по доставке личного состава и грузов экспедиции с борта научно-исследовательского судна "Академик Трешников" на Белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя". Он проинформировал, что с борта судна было выполнено восемь вертолетных рейсов, которыми на станцию доставлено 10 белорусских специалистов и 19 т экспедиционных грузов, включая научное и природоохранное оборудование, средства транспорта и связи, продукты питания, авиационное топливо, запасные части, ремонтные и расходные материалы.

"Воздушная грузовая операция проводилась в круглосуточном режиме, нет потерь и повреждений грузов. Тесное взаимодействие российских экипажей и сотрудников 13-й БАЭ обеспечило ее проведение на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки", - подчеркнул Алексей Гайдашов.

На Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя" подготовлены основные системы жизнеобеспечения, транспортные средства и связные коммуникации, заготовлен запас пресной воды. "Личный состав экспедиции здоров и приступил к выполнению научных программ, развертыванию систем дистанционного мониторинга природной среды Антарктики, монтажу и вводу в эксплуатацию доставленного технологического и природоохранного оборудования", - говорится в сообщении белорусских полярников.

Торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции был дан в НАН 19 октября 2020 года. На ледовый континент отправились десять участников, среди них специалисты, уже побывавшие в Антарктиде (5 человек), и новички. Членам экспедиции предстоит нелегкая многомесячная работа по проведению научных исследований в рамках госпрограммы по изучению Антарктики.-0-