27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские повара вошли в тройку лучших в конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.









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"В Узбекистане прошел второй этап АрМИ "Полевая кухня". Армейские повара демонстрировали свое мастерство в приготовлении обеда по произвольной рецептуре, основное блюдо которого - рыба. По результатам очередного этапа белорусские специалисты заняли третье место. Первыми стали повара из Узбекистана. Второе место у российской команды", - уточнили в ведомстве.-0-