Белорусские практики по реализации ЦУР продвигаются на международных площадках посредством ПРООН

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПРООН в Беларуcи занимается не только привлечением лучших иностранных практик в нашу страну на современном этапе, но и делится белорусскими наработками по реализации ЦУР на международном уровне. Об этом сообщила в эфире телеканала ОНТ постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, сообщает БЕЛТА.

ПРООН в Беларуси оказывает как финансовую, так и консультационную помощь при реализации различных проектов, занимается привлечением лучших международных практик. "На данном этапе актуальным стал вопрос привлечения белорусских практик в другие страны мира. Хотелось бы отметить опыт Беларуси в области ЦУР, когда на самом высоком уровне в стране была создана система национального координатора, региональной координации, проводится вовлечение молодежи, а также измерение результатов по ЦУР, так чтобы они стали реальностью", - сказала Александра Соловьева.

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси отметила, что приоритетными направлениями при подготовке новой страновой программы (на 2021-2025 годы) стали зеленая экономика, цифровизация, укрепление международной позиции Беларуси на глобальных площадках, в том числе в исполнении ЦУР. Не останутся без внимания и социальные аспекты - улучшение уровня жизни населения и развитие инклюзивной экономики.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси.-0-