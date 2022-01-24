Белорусские правоохранители наступили на хвост киберпреступности

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским правоохранителям удалось переломить ситуацию с киберпреступностью в стране. Об этом генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" по итогам своего доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главе государства доложено о выполнении его поручения, связанного с противодействием киберпреступности. Все последние годы мы отмечали значительный рост этого вида преступлений. В рамках принятых в прошлом году мер впервые за многие годы нам удалось переломить ситуацию. И количество преступлений этой категории снизилось на одну треть", - заявил генпрокурор.

По его словам, большую роль сыграла профилактика - широкая информационная кампания, которая проводится в стране. Андрей Швед еще раз призвал граждан быть бдительными и аккуратными в работе с электронными ресурсами, при обращении с персональными данными, а также принимать ряд других известных мер, чтобы кибермошенники не завладели денежными средствами.-0-