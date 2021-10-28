Белорусские правоохранители с начала года направили в Россию более 150 ходатайств о выдаче людей

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 ходатайств о выдаче людей направлено в Россию с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генпрокуратуре Беларуси.

"Генеральная прокуратура России является основным партнером в вопросах международно-правового сотрудничества. Основной объем правовой помощи по уголовным делам (78,8%) запрошен именно у Российской Федерации. Так, в истекшем периоде 2021 года в Россию направлено 154 ходатайства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, а также свыше 4 тыс. просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам", - отметили в надзорном ведомстве.

Существенное значение имеет помощь российских коллег по защите нарушенных прав белорусских предприятий-экспортеров, в том числе в части взыскания просроченной дебиторской задолженности за поставленные товары. Эта работа позволяет в ряде случаев добиваться выполнения обязательств недобросовестными контрагентами.

Рабочая встреча генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа с генеральным прокурором России Игорем Красновым проходит сегодня в Минске. Участники обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества ведомств, включая экстрадицию, меры по снижению просроченной внешней дебиторской задолженности, противодействие экстремизму. В центре внимания также аспекты расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.-0-