Белорусские предприятия демонстрируют широкий ассортимент и высокое качество управления

Широкий ассортимент продукции и высокое качество управления белорусских предприятий отмечены экспертным советом премии "Лидер потребительского рынка".

"Витьба" — бренд, который знают в не только в Беларуси, но и на рынках ближнего и дальнего зарубежья. На протяжении 30 лет продукция предприятия радует как самых изысканных взрослых покупателей, так и маленьких сладкоежек. Любовь потребителей завоевывается, прежде всего, благодаря яркому ассортименту и высочайшему качеству.

В этом году бренд Витьба награжден Гран-при премии "Лидер потребительского рынка" в номинации "Производство сухих завтраков" за широкий ассортимент и высокое качество. Кроме того, бисквитные рулеты и бисквитные сладости "Mamita" получили диплом лауреата премии в номинации "Производство бисквитной продукции", а в номинации "Производство вафельной продукции" отмечены вафельные трубочки "Eletto" с кокосом и арахисом в удобном формате упаковки в виде стакана с крышкой.

Генеральный директор фабрики "Витьба" Александр Гидранович награжден дипломом "Лидер управления" за высокий профессионализм, компетентность и эффективное управление персоналом.

Новинкой этого года от фабрики "Витьба" стали "Любимые десерты" – мини-пирожные из бисквитной крошки с тремя яркими вкусами: с начинкой из джема с клюквой, из джема со смородиной и со вкусом трюфеля. В начинках используются натуральные ягоды, а корпус пирожных обкатывается в натуральном ароматном какао или бисквитной крошке.

Бисквитные сладости "Mamita" производятся в самом современном цехе фабрики, который находится в Оршанском районе. Сегодня цех производит бисквитные пирожные и бисквитные рулеты – глазированные, декорированные, с кремовой и джемовой начинками.

Новинкой этого года от Верхнедвинского маслосырзавода стал плавленый сыр "Маасдам". Кроме того, предприятие представило новую линейку плавленых сыров "Pesto" – со специями. Разновидности паприки, перца, куркумин, кориандр, чили, горчица и их грамотное сочетание – всего четыре вкуса.

ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" получило Гран-при премии "Лидер потребительского рынка за сыр "Маасдам" 45%. Еще один сыр "Верхнедвинский легкий" 25% отмечен дипломом лауреата. Дипломами лауреата в номинации "Молочные продукты" отмечены масло сладкосливочное 82,5% и творог 3 % (УПП "Верхний луг"). Директор ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" Василий Губанов награжден дипломом "Лидер управления".

Молодечненский мясокомбинат "Велес-Мит" – современное мясоперерабатывающее предприятие. Изделия торговой марки "Маладзечна" стали лауреатами премии "Лидер потребительского рынка" в номинациях "Изделия колбасные варено-копченые" и "Изделия колбасные сыровяленые".

Мощности и современные технологии позволяют предприятию производить более 900 тонн мясных изделий и деликатесов, а также 150 тонн полуфабрикатов в месяц. Ассортимент предлагаемого рынку товара составляет 78 наименований колбас и деликатесов, а также 21 вид мясных консервов.

Линейка выпускаемой продукции ООО "Велес-Мит" - это широкий ассортимент варено-копченых, полукопченых, вареных, сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий, сосисок и сарделек, копчено-вареных, сырокопченых и сыровяленых мясных деликатесов, субпродуктовых изделий, продуктов из шпика. Предприятие также производит охлажденное и замороженное мясо свинины и говядины, эндокринно-ферментное сырье.

Напомним, что на состоявшейся 9 декабря в столичном Президент-отеле церемонии премия "Лидер потребительского рынка" вручена в шестой раз.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", работающей в Республике Беларусь пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки. При выборе победителей экспертный совет учитывал целый ряд критериев: от финансовых и экспортных показателей до занимаемой доли рынка.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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