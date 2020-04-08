Белорусские предприятия стали победителями премии СНГ 2019 года в области качества

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены лауреаты и дипломанты премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг. Они утверждены решением Экономического совета СНГ от 13 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Звания лауреата удостоены ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ОАО "Торгмаш" (Барановичи), ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Дипломантом признано ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры".

Престижной награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и за его пределами. В числе победителей конкурса также предприятия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Эта премия СНГ присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств Содружества за значительные результаты в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Сведения о победителях размещены на сайтах Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и Госстандарта Беларуси.-0-