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17 сентября 2019, 16:45

Белорусские прокуроры следят за соблюдением законодательства на учении "Щит Союза - 2019"

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники органов прокуратуры Беларуси осуществляют надзор за соблюдением законодательства военнослужащими на совместном оперативном учении вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019", сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генпрокуратуры.

Группа прокурорских работников прибыла на полигон Мулино в Нижегородской области России. В военной прокуратуре Мулинского гарнизона Западного военного округа России коллеги обсудили порядок надзора и вопросы его координации, в том числе в особых условиях.

Как отметили в Генпрокуратуре, такие мероприятия будут содействовать успешному выполнению поставленных задач, а также развитию сотрудничества между прокуратурами двух государств в обеспечении законности в военной сфере.

Как сообщалось, 16 сентября завершился первый этап учения "Щит Союза - 2019". Органы управления показали высокую способность руководить подчиненными частями и подразделениями при выполнении задач в сложных условиях обстановки. Начались маневры 13 сентября. В них принимают участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в учении задействованы более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-

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