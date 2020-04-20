Белорусские радиостанции объединились в ассоциацию

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси официально зарегистрирована Ассоциация индустрии радиовещания. Главные цели объединения - консолидация участников отрасли и содействие развитию радиовещания в стране. Создание ассоциации позволит усилить влияние радио в медийном пространстве, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Учредителями ассоциации выступили 17 радиостанций. Среди них - радиостанции Белтелерадиокомпании ("Радиус FM", Первый национальный канал Белорусского радио и другие), "Новое радио", "Народное радио", "Альфа радио", "Юмор FM", Relax FM, "Авторадио", Energy FM, "Радио Би-Эй", "Мелодии Века", "Легенды FM", радио "Мир" и Unistar. Ожидается, что в ближайшее время объединение существенно расширится, в том числе путем присоединения региональных радиостанций, которые активно участвовали в создании ассоциации.

Ассоциация индустрии радиовещания планирует вести прямой диалог с госорганами о развитии отрасли радиовещания, участвовать в подготовке соответствующих проектов правовых актов. Объединение также готово содействовать организации сбалансированной системы медиаизмерений, соответствующей мировым стандартам. Члены ассоциации в перспективе рассчитывают создать единое мобильное приложение, радиоплеер, который позволит слушать любую белорусскую радиостанцию в смартфоне. Кроме того, для поощрения профессиональных достижений в сфере радио возможно учреждение специальной премии.-0-