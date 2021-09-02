Белорусские разведчики взяли золото "Полярной звезды" на АрМИ-2021

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские разведчики завоевали золото "Полярной звезды" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"На полигоне Брестский прошли заключительные и самые насыщенные этапы конкурса "Полярная звезда". "Налет", "Внезапная встреча", "Марш-бросок с преодолением полосы препятствий на пять километров" - борьба на финише конкурса была по-настоящему жаркой и завершилась поединками по армейскому рукопашному бою. Лучшие воины-разведчики из девяти стран до последней секунды состязаний были друг другу достойными конкурентами", - рассказали в ведомстве.

Победу в этом конкурсе армейской олимпиады завоевали белорусы. Вторую ступень пьедестала разделили разведчики из Узбекистана и России. Обладателями бронзы стал спецназ Китая.-0-