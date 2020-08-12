Белорусские семьи получили от швейцарских благотворителей более 200 детских автокресел

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Швейцарского туристического клуба передал нуждающимся белорусским семьям через общественное объединение "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (БелАПДИиМИ) детские автомобильные кресла, передает корреспондент БЕЛТА.

Илья Узелац приехал в Беларусь с благородной миссией - помочь нуждающимся семьям обезопасить их детей при перевозке в автомобиле. По его словам, клуб много лет занимается вопросами безопасности дорожного движения. И когда появилась идея оказать такую помощь, сбор от благотворителей через филиалы их клуба превысил все ожидания. Вместо 100 бывших в употреблении детских удерживающих устройств хорошего качества собрали свыше 400 общим весом более 3,5 т. "Половину отправили в Молдову, а 210 - в Беларусь, несмотря на трудности логистики. Уверен, эти автокресла помогут обеспечить безопасность перевозки детей, ведь дети - цветы жизни. И желаю увлекательных и безопасных путешествий", - сказал Илья Узелац.

В офисе БелАПДИиМИ он пообщался с представителями Автоклуба БКА, с которым Швейцарский туристический клуб реализует этот благотворительный проект. "Нашему клубу уже 22 года и мы много внимания уделяем вопросам безопасности дорожного движения, особенно нацелены на детскую безопасность. Сотрудничаем с ГАИ, МВД, Минтрансом. И, конечно, с БелАПДИиМИ. Поэтому через них в том числе передадим полученные от партнера автокресла", - рассказала исполнительный директор Автоклуба БКА Ирина Потякина. Она особенно поблагодарила представителя Швейцарского туристического клуба за усилия и финансовые вложения, которые потребовались, чтобы доставить ценный груз в Беларусь. Для их сохранности пришлось даже арендовать склад.

Все кресла отсортированы: есть люлечки, бустеры, кресла разных категорий, причем очень многие оборудованы системой isofix. Она считается самой надежной в мире, потому что кресло имеет специальные крепежи, которые жестко фиксируют его к конструкции автомобиля.

Главные адресаты - многодетные и малоимущие семьи, а также те, в которых воспитываются дети-инвалиды. Накануне совместно с ГАИ три семьи уже получили автокресла, сегодня в БелАПДИиМИ было доставлено еще семь. Уже составлены списки получателей и график доставки. В конце августа 25 кресел повезут семьям в Мозырь, потом будут доставки в Столин, Слуцк и другие города и регионы.

Среди получивших сегодня подарок - семья Остертах. У супругов Дмитрия и Марии средний ребенок родился с особенностью - таких детей называют "солнечными". Сегодня Ане 3,5 года, и она любит ездить в путешествия. Семья часто дружной компанией выезжает открывать разные уголки Беларуси. "У нас есть два автокресла: одно купили новое, второе брали с рук. Но нам надо три - ведь детей трое. Без кресла небезопасно, особенно на загородных дорогах и скоростях", - отметил Дмитрий.

Еще у одного получателя Павла тоже трое детей, у среднего - генетическое заболевание. "Мы любим путешествовать, часто ездим на дачу за городом. Необходимо также перемещаться по городу - в поликлиники, больницы. Автокресло очень нужно", - сказал он. У многодетной мамы Оксаны у двоих из трех детей есть инвалидность: у средней и младшей дочек. После того как старшая выросла из своего автокресла, мама через чат "Особенные дети" в Viber отдала устройство другой семье, потому что тогда еще младшей дочки не было. "Сейчас я осталась без кресел, а так как мы, как и другие такие семьи, часто ездим на реабилитацию за город, то помощь очень нужна. Младшую я еще могу держать на руках, а старшей 14 лет, сложновато", - пояснила она.

Проектный менеджер БелАПДИиМИ Ирина Куксик отметила, что они уже почти 4 года успешно сотрудничают с БКА, реализуют интересные проекты и акции. Это и тренинги по безопасности на дороге, и перевод ПДД на "ясный язык" - понятный для людей с интеллектуальными нарушениями. Кстати, эта работа еще продолжается. "БКА даже сделали заказ на производство фликеров одному из пяти наших унитарных предприятий, где работают люди с инвалидностью", - добавила Ирина Куксик. Нынешний проект пополнил копилку добрых дел.-0-