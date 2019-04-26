Белорусские школьники представят свои идеи по улучшению мира на конференции в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистами республиканского социально-образовательного конкурса velcom YOUTH для старшеклассников, которые хотят изменить окружающий мир к лучшему, стали 10 белорусских школьников. Свои проекты они представят на конференции TEDxYouth@Minsk 18 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участникам проекта velcom YOUTH было предложено реализовать свои идеи в сфере технологий, культуры и инклюзии, снять об этом видеоролик и разместить в социальных сетях с хештегом #velcomYOUTH. Заявки на участие в проекте подали более 850 старшеклассников из более 230 учреждений образования. В финал прошли 10 участников.

На конференции Илья Барковский из Гомеля продемонстрирует проект по установке в городе QR-кодов с информацией о памятниках архитектуры и их авторах, Анастасия Шор из Жодино представит собственный туристический бренд родного города, а минчанин Максим Хамета презентует концепцию интернет-платформы учета достижений школьников, которая поможет сформировать портфолио для будущих работодателей. Столичная гимназистка Кристина Байко расскажет о процессе создания интерактивного гида по актуальным туристическим маршрутам белорусской столицы для подростков из других городов и стран. Сергей Берлин из Бреста познакомит с концепцией большого инклюзивного шахматного турнира с участием слабовидящих людей.

Кроме того, представители Слуцка Тимофей Стамбровский расскажет о том, как создать учебных роботов для преподавания школьного курса физики, а Артур Царикович поделится опытом реализации мобильного приложения для распознавания и предоставления информации о произведениях изобразительного искусства. Жительница столицы Полина Мураева поделится концептуальной идеей особенного арт-пространства, где люди получат возможность учиться разным способам самовыражения вне зависимости от особенностей своего физического состояния, минчанка Юлия Стефняк представит городской мобильный навигатор для людей, передвигающихся в инвалидных креслах, и мам с детскими колясками. Никита Абрамчук из Вилейки продемонстрирует разработанные им зрелищные интерактивные уроки физики и химии с научными фокусами, предназначенные для школ и интернатов для детей с особенностями развития.

"Социально-образовательный проект velcom YOUTH - один из ключевых проектов корпоративной социальной ответственности для нашей компании. Мы решили помочь белорусским подросткам реализовать их потенциал: предложить идеи, которые способны изменить мир к лучшему, показать, как их можно воплотить в жизнь, и дать возможность рассказать о них в популярном во всем мире формате TED Talks. Мы рады, что проекты, которые вышли в финал, представляют собой не только идею, но и ее реализацию", - отметили организаторы.

В финале выступления участников в формате конференции TED будут оценивать эксперты в сферах культуры, технологий и инклюзии, мастера публичных выступлений, представители Министерства образования Беларуси и оргкомитета проекта. Все участники получат ценные подарки, а авторы трех лучших проектов по итогам конференции станут победителями конкурса velcom YOUTH и поедут на мероприятие TEDx в Австрию.

Социально-образовательный проект velcom YOUTH проводится при поддержке Министерства образования.-0-